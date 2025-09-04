Reabren investigación del accidente de tránsito que involucra al cantante Alejandro Torres.

Este jueves 4 de septiembre fue reabierto el caso del accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el cantante de música típica Alejandro Torres, ocurrido el pasado 26 de enero en el sector de El Coloncito, en Chame, y que dejó un saldo de tres personas fallecidas.

La reapertura fue ordenada por un juez de garantías tras escuchar los argumentos tanto de los abogados de las víctimas como de la defensa del artista.

La defensa de las víctimas cuestionó que la Fiscalía archivara la carpetilla de investigación en menos de cinco meses, lo que motivó la solicitud de revisión judicial para esclarecer los hechos, en coordinación con el Ministerio Público.

Por su parte, la defensa de Torres aseguró que, según trece informes periciales, la causa del accidente fue la invasión del carril contrario por parte del conductor de un taxi, quien impactó con el vehículo en el que viajaba el cantante. Añadieron que la prueba de alcoholemia realizada al taxista arrojó un resultado de más del 97 % de alcohol en la sangre.

A partir de ahora, ambas partes deberán sustentar sus respectivas tesis para que el proceso judicial continúe.