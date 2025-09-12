Alcaldía de Panamá anuncia moratoria vehicular 2025 con descuentos de hasta 100% en multas

La Alcaldía de Panamá anunció la moratoria de vehículos 2025, ofreciendo a los conductores la oportunidad de ponerse al día con sus impuestos de circulación (placa) mediante importantes descuentos en recargos, multas y sanciones.

Alcaldía de Panamá anuncia descuentos de 100% y 50% en multas y recargos en octubre

La Alcaldía de Panamá anunció que del 1 al 31 de octubre de 2025 habrá moratoria para quienes mantengan deudas relacionadas con el impuesto de circulación vehicular.

Este beneficio contempla una exoneración entre el 50% y 100% en recargos, multas y sanciones, la cual se aplicará…



Este beneficio contempla una exoneración entre el 50% y 100% en recargos, multas y sanciones, la cual se aplicará… pic.twitter.com/bX1uoz6cpH — Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2025

El calendario de la moratoria es el siguiente:

100% de descuento del 1 al 17 de octubre .

del . 50% de descuento del 18 al 31 de octubre.

La institución recordó que este beneficio aplica únicamente a las deudas relacionadas con el impuesto de circulación, y que para acogerse a la moratoria los conductores deberán estar al día en todos sus impuestos municipales. Con esta medida, la Alcaldía busca apoyar a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.