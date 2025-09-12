Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 14:12

Alcaldía de Panamá anuncia moratoria vehicular 2025 con descuentos de hasta 100% en multas

La Alcaldía de Panamá informa a los conductores que podrán ponerse al día con sus impuestos de circulación durante la moratoria vehicular 2025.

Noemí Ruíz
La Alcaldía de Panamá anunció la moratoria de vehículos 2025, ofreciendo a los conductores la oportunidad de ponerse al día con sus impuestos de circulación (placa) mediante importantes descuentos en recargos, multas y sanciones.

Alcaldía de Panamá anuncia descuentos de 100% y 50% en multas y recargos en octubre

El calendario de la moratoria es el siguiente:

  • 100% de descuento del 1 al 17 de octubre.
  • 50% de descuento del 18 al 31 de octubre.

La institución recordó que este beneficio aplica únicamente a las deudas relacionadas con el impuesto de circulación, y que para acogerse a la moratoria los conductores deberán estar al día en todos sus impuestos municipales. Con esta medida, la Alcaldía busca apoyar a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

