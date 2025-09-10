Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 10:08

Alcaldía de Panamá habilita pagos con Yappy: 1,300 transacciones en dos semanas

La Alcaldía de Panamá permite pagos con Yappy, registrando más de $58,000 en 1,300 transacciones durante dos semanas de prueba.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que la ciudadanía ya puede pagar trámites y servicios con Yappy en la Alcaldía de la ciudad capital. Tras dos semanas de piloto silencioso, se registraron 1,300 transacciones que superaron los $58,000.

Alcaldía de Panamá reduce costos y agiliza la atención ciudadana

Según el alcalde, esta modalidad permite reducir costos de transacción, minimizar el manejo de efectivo y agilizar los tiempos de atención al público. La integración nativa fue desarrollada por el equipo de tecnología de la Alcaldía, con el apoyo de la Caja de Ahorro, facilitando un sistema seguro y eficiente para los ciudadanos.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía por modernizar los servicios y acercar la tecnología a la población, ofreciendo alternativas de pago rápidas y seguras.

