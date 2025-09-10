Alcaldía de Panamá habilita pagos con Yappy: 1,300 transacciones en dos semanas

El Alcalde de Panamá , Mayer Mizrachi, anunció que la ciudadanía ya puede pagar trámites y servicios con Yappy en la Alcaldía de la ciudad capital. Tras dos semanas de piloto silencioso, se registraron 1,300 transacciones que superaron los $58,000.

Alcaldía de Panamá reduce costos y agiliza la atención ciudadana

Ya puedes pagar con Yappy en @Panamaalcaldia! En 2 semanas de pilotear silenciosamente sin publicidad se han hecho 1,300 transacciones por mas de $58k. Reduce costos de transacción, minimiza manejos en efectivo y acelera los tiempos de atención. La integración nativa que ha hecho… — Mayer Mizrachi (@Mayer) September 10, 2025

Según el alcalde, esta modalidad permite reducir costos de transacción, minimizar el manejo de efectivo y agilizar los tiempos de atención al público. La integración nativa fue desarrollada por el equipo de tecnología de la Alcaldía, con el apoyo de la Caja de Ahorro, facilitando un sistema seguro y eficiente para los ciudadanos.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía por modernizar los servicios y acercar la tecnología a la población, ofreciendo alternativas de pago rápidas y seguras.