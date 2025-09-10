Grupos de transportistas protestan contra proyecto de ley que modificaría la Ley de Transporte.

Grupos de transportistas se manifiestan en los alrededores de la Asamblea Nacional ante la posible discusión de un proyecto de ley que modificaría la Ley del Transporte, específicamente en lo relacionado con el manejo de las prestatarias sobre los certificados de operación y los cupos de taxi.

Miembros de la Cámara Nacional de Transporte participaron en una sesión con la Comisión de Transporte, donde expusieron los motivos por los cuales se oponen a la iniciativa.

Los proyectos de ley fueron presentados por los diputados Neftalí Zamora y Edwin Vergara. Según los transportistas, estas modificaciones ponen en riesgo el artículo 18 de la Ley 14, que regula el transporte en Panamá.

El tráfico en los alrededores de la Asamblea Nacional se ha visto congestionado debido a la presencia de varios vehículos de transporte colectivo estacionados en la zona.