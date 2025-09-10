Veraguas Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 15:36

Embajador de Estados Unidos acompaña jornada de cirugías de cataratas

Kevin Cabrera, embajador de EE. UU. en Panamá, acompañó el inicio de una jornada médica en Veraguas donde 24 médicos militares realizarán 300 cirugías.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, participó en el inicio de una jornada de cirugías de cataratas en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, que busca beneficiar a cientos de pacientes de la región.

En la actividad participan 24 médicos militares estadounidenses, quienes, junto con el personal del Ministerio de Salud (Minsa), tienen programado realizar alrededor de 300 operaciones oftalmológicas.

El esfuerzo conjunto permitirá devolver la vista a cientos de panameños, contribuyendo al bienestar y la salud visual de comunidades que requieren este tipo de atención especializada.

