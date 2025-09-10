El embajador de Estados Unidos en Panamá , Kevin Cabrera, participó en el inicio de una jornada de cirugías de cataratas en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, que busca beneficiar a cientos de pacientes de la región.

Embajador de Estados Unidos acompaña jornada de cirugías de cataratas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, participó del inicio de una jornada de cirugías de cataratas en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega de Santiago, en la provincia de Veraguas.



En la actividad participan 24 médicos militares estadounidenses, quienes, junto con el personal del Ministerio de Salud (Minsa), tienen programado realizar alrededor de 300 operaciones oftalmológicas.

El esfuerzo conjunto permitirá devolver la vista a cientos de panameños, contribuyendo al bienestar y la salud visual de comunidades que requieren este tipo de atención especializada.