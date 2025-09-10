Buque militar USS Sampson de Estados Unidos visita Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que el buque militar USS Sampson, de la Armada estadounidense, se encuentra en el país. De acuerdo con la entidad, esta visita forma parte de la cooperación en materia de seguridad que mantienen ambos gobiernos, la cual incluye la llegada regular de buques militares, aeronaves e intercambios con Panamá.
Embajada de EE. UU. informó que el buque militar USS Sampson está en Panamá
La representación diplomática añadió que esta visita refleja la amistad duradera y la estrecha cooperación entre Estados Unidos y Panamá.