Buque militar USS Sampson de Estados Unidos visita Panamá

La Embajada de EE. UU. informó que el buque militar USS Sampson se encuentra en Panamá como parte de la cooperación en seguridad entre ambos países.

Noemí Ruíz
La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que el buque militar USS Sampson, de la Armada estadounidense, se encuentra en el país. De acuerdo con la entidad, esta visita forma parte de la cooperación en materia de seguridad que mantienen ambos gobiernos, la cual incluye la llegada regular de buques militares, aeronaves e intercambios con Panamá.

“Juntos trabajamos para fortalecer nuestro compromiso compartido de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera maligna”, indicó la embajada. “Juntos trabajamos para fortalecer nuestro compromiso compartido de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera maligna”, indicó la embajada.

La representación diplomática añadió que esta visita refleja la amistad duradera y la estrecha cooperación entre Estados Unidos y Panamá.

