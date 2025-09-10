Intereses preferenciales: Presidente Mulino sanciona Ley 481 que amplía subsidio hasta $120 mil

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 481 de 9 de septiembre de 2025, que modifica artículos del régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios. La norma entrará en vigencia en enero de 2026 y busca dinamizar el sector inmobiliario y la economía nacional.
El anuncio fue hecho por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quien detalló que la reforma amplía el subsidio para viviendas con precios entre $80,000 y $120,000, por un periodo de 7 años, con una tasa de interés máxima del 4%.
Presidente sanciona Ley 481 que modifica el régimen de intereses preferenciales
De acuerdo con el nuevo esquema, el subsidio estatal se otorgará según tramos preferenciales que dependerán del precio y la ubicación de la vivienda:
- Región 1: viviendas ubicadas en Panamá y Panamá Oeste.
- Región 2: viviendas en Colón y el resto del país.
La medida forma parte de la actualización al sistema establecido en la Ley 468 de 2025, que subrogó la histórica Ley 3 de 1985 sobre intereses preferenciales. Con esta modificación, el Gobierno busca estimular la compra de viviendas de interés medio y fortalecer el acceso a créditos hipotecarios en todo el país.