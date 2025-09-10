Intereses preferenciales: Presidente Mulino sanciona Ley 481 que amplía subsidio hasta $120 mil

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 481 de 9 de septiembre de 2025, que modifica artículos del régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios. La norma entrará en vigencia en enero de 2026 y busca dinamizar el sector inmobiliario y la economía nacional.

El anuncio fue hecho por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quien detalló que la reforma amplía el subsidio para viviendas con precios entre $80,000 y $120,000, por un periodo de 7 años, con una tasa de interés máxima del 4%.

"Tienen mayor cobertura en el subsidio y en el tiempo, aumentándole los años de cobertura y el subsidio de estas hipotecas", resaltó Jované.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 481 que modifica artículos de la Ley 468 de 2025 sobre el régimen de intereses preferenciales, la cual comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el nuevo esquema, el subsidio estatal se otorgará según tramos preferenciales que dependerán del precio y la ubicación de la vivienda:

Región 1: viviendas ubicadas en Panamá y Panamá Oeste.

Región 2: viviendas en Colón y el resto del país.

La medida forma parte de la actualización al sistema establecido en la Ley 468 de 2025, que subrogó la histórica Ley 3 de 1985 sobre intereses preferenciales. Con esta modificación, el Gobierno busca estimular la compra de viviendas de interés medio y fortalecer el acceso a créditos hipotecarios en todo el país.