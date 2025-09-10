Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 08:28

Gabinete designa a nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia

El Consejo de Gabinete aprobó la designación de Gisela Agurto en la Sala Tercera y Carlos Villalobos como nuevos magistrados en la Sala Primera de lo Civil.

Gabinete designa a nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia

Gabinete designa a nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la designación de dos nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en reemplazo de los funcionarios cuyo periodo ha culminado. Mediante la Resolución 107-25, se nombró a Gisela del Carmen Agurto Ayala como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en sustitución de Cecilio Cedalise Riquelme.

Agurto, actual magistrada suplente de la misma sala, es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y posee una maestría en Derecho de la Universidad de Tulane, Louisiana. Su trayectoria incluye cargos como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia.

Por otro lado, la Resolución 108-25 designa a Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrado de la Sala Primera de lo Civil, en reemplazo de Ángela Russo Mainieri.

Consejo de Gabinete aprobó la designación de Gisela Agurto en la Sala Tercera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965732731113165050&partner=&hide_thread=false

Villalobos es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios y recursos de casación y amparo de garantías constitucionales. Además, cuenta con un postgrado en Derecho Procesal Civil.

Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla Ascanio Mulford del Colegio Nacional de Abogados, un reconocimiento de la Asociación Bancaria de Panamá y otro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) por sus aportes en conversatorios sobre el nuevo Código Procesal Civil. Con estas designaciones, el Ejecutivo completa las vacantes en la máxima corporación de justicia del país, que deberán ser ratificadas por la Asamblea Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965566318163218878&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá habilita pagos con Yappy: 1,300 transacciones en dos semanas

Aduanas deteca más de $11,000 ocultos en pasajera procedente de Cuba

Concesión del Corredor Norte se amplía hasta 2058: Consejo de Gabinete lo aprueba extensión de 30 años

Recomendadas

Más Noticias