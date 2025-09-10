Panamá y Japón impulsan parque logístico en Puerto Armuelles para exportar productos agrícolas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , abrió en Japón la posibilidad de desarrollar un parque logístico en Puerto Armuelles, Chiriquí, tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y dos empresas japonesas del sector marítimo.

El proyecto busca convertir a Puerto Armuelles en una terminal marítima multipropósito, con el potencial de reactivar la economía y generar empleos en una región históricamente afectada por la falta de inversión.

Según explicó Luis Roquebert, administrador de la AMP, el acuerdo permitirá levantar un hub logístico en el occidente del país, teniendo como base el muelle de Puerto Armuelles, actualmente en fase de reconstrucción y cuya entrega está prevista para mediados de 2026.

Panamá y Japón impulsan parque logístico en Puerto Armuelles

El complejo estará orientado al manejo, almacenamiento, procesamiento y distribución de productos agrícolas como café, cacao, banano y aceite de palma. Esto reducirá significativamente los costos de transporte, ya que los productores no tendrían que recorrer más de 500 kilómetros hasta los puertos de la capital, sino unos 75 kilómetros hasta Puerto Armuelles.

El memorando también contempla actividades logísticas complementarias como reempaque, consolidación y servicios asociados a la cadena de suministro, con el fin de facilitar el comercio internacional.

“Esto le dará un valor agregado a toda la mercancía que se mueve en el área de Chiriquí: aceite de palma, bananos, frutas, cacao, café, y todo lo que se pueda mover del occidente del país”, destacó Roquebert. Con este paso, el Gobierno busca posicionar a Puerto Armuelles como un nuevo centro estratégico de exportación, aprovechando la cooperación japonesa y fortaleciendo la infraestructura portuaria y logística nacional.