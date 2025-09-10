CEPADEM a jubilados en Panamá: ¿Qué es y por qué exigen el pago de los intereses?

El Gobierno de Panamá deberá ejecutar el pago completo del Cepadem , incluyendo los intereses pendientes sobre la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes, tras el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró constitucional la Ley 678.

¿Qué significa las siglas CEPADEM?

El presidente Juan Carlos Varela sancionó la Ley 504 para ordenar el pago de los Cepadem en septiembre pasado. Con esta ley se beneficiará a 600 mil adultos mayores. Foto/Contraloría Panamá

El Cepadem (Complemento Especial para Jubilados y Pensionados) fue entregado parcialmente en 2017 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero no incluyó los intereses generados entre 1972 y 1983. En 2019, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 768, que amplió el cálculo de intereses hasta ese año, reconociendo un total de 37 años de adeudo, frente a los 12 años inicialmente contemplados.

Tras el fallo de la CSJ, el gobierno actual deberá sancionar la ley y proceder al pago, beneficiando a más de 600 mil jubilados y pensionados, quienes recibirán la liquidación completa que les corresponde por ley.

El Cepadem se consolida así como un derecho histórico para los jubilados y pensionados panameños, garantizando el pago justo de los beneficios acumulados a lo largo de más de tres décadas.