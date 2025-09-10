Alcaldía de San Miguelito implementa pagos digitales a través de Yappy.

La Alcaldía de San Miguelito informó que ya está disponible el pago de trámites municipales mediante la plataforma Yappy, como parte de su estrategia para impulsar la transformación digital de sus servicios.
"Gracias a la alianza con Caja de Ahorros, somos una de las primeras alcaldías y una de las seis instituciones del país en integrar Yappy Gubernamental, como método de pago, acercando la tecnología al servicio de más de 150,000 vecinos de San Miguelito que hoy ya son usuarios de Yappy", detalló el municipio.