Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 11:34

Alcaldía de San Miguelito implementa pagos digitales a través de Yappy

Tras una alianza con la Caja de Ahorros, la Alcaldía de San Miguelito se convierte en una de las seis instituciones estatales en integrar Yappy Gubernamental.

Alcaldía de San Miguelito implementa pagos digitales a través de Yappy.

Alcaldía de San Miguelito implementa pagos digitales a través de Yappy.

Wikipedia
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito informó que ya está disponible el pago de trámites municipales mediante la plataforma Yappy, como parte de su estrategia para impulsar la transformación digital de sus servicios.

Gracias a una alianza con la Caja de Ahorros, la Alcaldía se convierte en una de las seis instituciones estatales en integrar Yappy Gubernamental como método de pago oficial.

"Gracias a la alianza con Caja de Ahorros, somos una de las primeras alcaldías y una de las seis instituciones del país en integrar Yappy Gubernamental, como método de pago, acercando la tecnología al servicio de más de 150,000 vecinos de San Miguelito que hoy ya son usuarios de Yappy", detalló el municipio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/smalcaldia/status/1965799824026116356&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Auditoría de la Contraloría revela manejo de planillas en UDELAS

Feria de carnet blanco y verde el 20 de septiembre: conoce los puntos y horario de atención

Minsa y USMA realizan encuentro juvenil por la prevención del suicidio en Panamá

Recomendadas

Más Noticias