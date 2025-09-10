Alcaldía de San Miguelito implementa pagos digitales a través de Yappy. Wikipedia

Por Ana Canto La Alcaldía de San Miguelito informó que ya está disponible el pago de trámites municipales mediante la plataforma Yappy, como parte de su estrategia para impulsar la transformación digital de sus servicios.

Gracias a una alianza con la Caja de Ahorros, la Alcaldía se convierte en una de las seis instituciones estatales en integrar Yappy Gubernamental como método de pago oficial.

