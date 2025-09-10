Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 16:02

CSS: Ordenan detención provisional por presunta alteración de base de datos

Una persona enfrenta detención provisional por su presunta participación en la alteración de la base de datos del SIPE de la CSS en Panamá.

Detienen a persona por presunta alteración de base de datos en la CSS

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Una persona fue detenida de manera provisional mientras se le investiga por el presunto delito contra la fe pública, relacionado con la alteración de la base de datos informática del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) de la Caja de Seguro Social (CSS).

La medida fue adoptada por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones que buscan determinar la responsabilidad y alcance de las posibles irregularidades en el sistema informático de la entidad.

En esta nota:
