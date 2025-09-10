ATTT anuncia jornada especial de arreglos de pagos en Penonomé.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que llevará a cabo una jornada especial de arreglos de pagos con descuento del 10 % en la provincia de Coclé, en la sede provincial ubicada en la Calle 13 de Septiembre, del 11 al 15 de septiembre.
Extranjeros
- Historial de conductor
- Pasaporte y carnet de migración original (copia de ambos)
- En caso de ser representado por un tercero, se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa (copias).
Para aplicar al arreglo de pago, el monto adeudado debe ser superior a B/.100.00.