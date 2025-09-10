Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 17:58

ATTT anuncia jornada especial de arreglos de pagos en Penonomé

La ATTT informó que llevará a cabo una jornada especial de arreglos de pagos en la sede provincial de Penonomé.

ATTT anuncia jornada especial de arreglos de pagos en Penonomé.

ATTT anuncia jornada especial de arreglos de pagos en Penonomé.

portalwebattt
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que llevará a cabo una jornada especial de arreglos de pagos con descuento del 10 % en la provincia de Coclé, en la sede provincial ubicada en la Calle 13 de Septiembre, del 11 al 15 de septiembre.

Requisitos para participar:

Nacionales

  • Historial de conductor
  • Cédula de identidad personal (con copia)
  • En caso de ser representado por un tercero, se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa ( con copias).

Extranjeros

  • Historial de conductor
  • Pasaporte y carnet de migración original (copia de ambos)
  • En caso de ser representado por un tercero, se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa (copias).

Para aplicar al arreglo de pago, el monto adeudado debe ser superior a B/.100.00.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965903771932000760&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT decomisa luces y equipos de sonido ilegales en operativo en Alcalde Díaz

ATTT gradúa a 14 nuevos inspectores tras seminario de actualización en transporte público

ATTT contratará a Ufinet Panamá para brindar internet simétrico de 1 GBPS en 25 sitios

Recomendadas

Más Noticias