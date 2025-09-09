ATTT decomisa luces y equipos de sonido ilegales en operativo en Alcalde Díaz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) realizó un operativo de verificación del transporte público en el sector de Alcalde Díaz, Las Lajas, donde se decomisaron luces inadecuadas y equipos de sonido que incumplían con la normativa vigente.

Durante un operativo de verificación del transporte público, inspectores de la @ATTTPanama decomisaron luces inadecuadas y equipos de sonido que incumplían normativas.

Estas acciones se llevaron a cabo en Alcalde Díaz, el sector de Las Lajas, donde además se llevó a cabo la…



Estas acciones se llevaron a cabo en Alcalde Díaz, el sector de Las Lajas, donde además se llevó a cabo la… pic.twitter.com/cS119ohiaA — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2025

Además de las sanciones aplicadas, el operativo incluyó la limpieza de letreros viales, con el fin de mejorar la visibilidad y promover el respeto a las normas de tránsito en la zona.

La institución reiteró que este tipo de acciones buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que los vehículos de transporte público cumplan con las condiciones técnicas establecidas por la ley.