ATTT decomisa luces y equipos de sonido ilegales en operativo en Alcalde Díaz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo de verificación del transporte público en el sector de Alcalde Díaz, Las Lajas, donde se decomisaron luces inadecuadas y equipos de sonido que incumplían con la normativa vigente.
Inspectores de la ATTT decomisaron luces inadecuadas y equipos
Además de las sanciones aplicadas, el operativo incluyó la limpieza de letreros viales, con el fin de mejorar la visibilidad y promover el respeto a las normas de tránsito en la zona.
La institución reiteró que este tipo de acciones buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que los vehículos de transporte público cumplan con las condiciones técnicas establecidas por la ley.