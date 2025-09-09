Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 14:06

ATTT decomisa luces y equipos de sonido ilegales en operativo en Alcalde Díaz

Inspectores de la ATTT decomisaron luces inadecuadas y equipos de sonido en Alcalde Díaz, además de limpiar letreros para mejorar la seguridad vial.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo de verificación del transporte público en el sector de Alcalde Díaz, Las Lajas, donde se decomisaron luces inadecuadas y equipos de sonido que incumplían con la normativa vigente.

Además de las sanciones aplicadas, el operativo incluyó la limpieza de letreros viales, con el fin de mejorar la visibilidad y promover el respeto a las normas de tránsito en la zona.

La institución reiteró que este tipo de acciones buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que los vehículos de transporte público cumplan con las condiciones técnicas establecidas por la ley.

