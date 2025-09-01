ATTT contratará a Ufinet Panamá para brindar internet simétrico de 1 GBPS en 25 sitios

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Díaz, sustentó un traslado de partida por B/.1,088,640.00 para pagar a la empresa Ufinet Panamá S.A. por el servicio de internet simétrico físico terrestre de 1 GBPS.
ATTT pagará a Ufinet Panamá por servicio de internet simétrico
El servicio beneficiará a 25 sitios de la institución, asegurando conectividad de alta velocidad para las operaciones del ATTT. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó la solicitud, según informó la entidad legislativa, destacando la importancia de este servicio para modernizar la infraestructura tecnológica de la institución.