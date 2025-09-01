ATTT contratará a Ufinet Panamá para brindar internet simétrico de 1 GBPS en 25 sitios

ATTT contratará a Ufinet Panamá para brindar internet simétrico Asamblea Nacional

Por Noemí Ruíz El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Díaz, sustentó un traslado de partida por B/.1,088,640.00 para pagar a la empresa Ufinet Panamá S.A. por el servicio de internet simétrico físico terrestre de 1 GBPS.

ATTT sanciona a conductor de camión varado en la vía Transístmica por incumplir ruta autorizada

