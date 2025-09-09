Panamá busca conexión aérea directa con Japón a través de All Nippon Airways

El canciller de Panamá , Javier Martínez Acha, sostuvo una reunión con Katsuya Goto, miembro de la junta directiva y vicepresidente ejecutivo de la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA), con el objetivo de explorar la posibilidad de establecer una conexión aérea directa entre Tokio y Ciudad de Panamá.

Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia panameña destacó las ventajas estratégicas que ofrece el Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, resaltando los beneficios que traería la apertura de esta ruta para el país y la región.

Panamá busca conexión aérea directa con Japón

El canciller de Panamá, @javierachapma, se reunió con Katsuya Goto, miembro de la junta directiva y vicepresidente ejecutivo de la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA), para explorar la posibilidad de establecer una conexión aérea directa entre las ciudades de Tokio y… pic.twitter.com/D4S0aGgavU — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2025

De concretarse la frecuencia aérea, Panamá se convertiría en punto de conexión directa entre Japón y los mercados del Caribe, Centroamérica y Suramérica, con un impacto positivo en el turismo, el comercio, las inversiones y el intercambio cultural y educativo.

Actualmente, All Nippon Airways es la aerolínea más grande de Japón y una de las principales de Asia, operando 85 rutas internacionales y 119 nacionales, con una amplia red que conecta los principales destinos del mundo.