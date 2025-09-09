Catar Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 11:06

Embajada de Panamá en Catar informa sobre atentado israelí en Doha contra Hamás

La Embajada de Panamá en Catar hizo un llamado a la comunidad panameña en Catar a mantener la calma y la serenidad, y a mantenerse informada.

Por Ana Canto

La Embajada de Panamá en Catar confirmó que se registró un ataque de Israel contra miembros e instalaciones del grupo Hamás en Doha. Las autoridades locales se encuentran tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los nacionales panameños y residentes en ese país.

En este contexto, la embajada hizo un llamado a la comunidad panameña en Catar a mantener la calma y la serenidad, y a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación.

Para obtener información adicional o asistencia, están disponibles los siguientes canales de contacto de la Embajada de Panamá en Catar:

  • Instagram: @embpanamaqatar
  • Teléfono: +974 5521 4058
  • Correo electrónico: [email protected]
