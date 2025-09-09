Embajada de Panamá en Catar informa sobre atentado israelí en Doha contra Hamás. JACQUELINE PENNEY / AFPTV / AFP

Por Ana Canto La Embajada de Panamá en Catar confirmó que se registró un ataque de Israel contra miembros e instalaciones del grupo Hamás en Doha. Las autoridades locales se encuentran tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los nacionales panameños y residentes en ese país.

En este contexto, la embajada hizo un llamado a la comunidad panameña en Catar a mantener la calma y la serenidad, y a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación.

Para obtener información adicional o asistencia, están disponibles los siguientes canales de contacto de la Embajada de Panamá en Catar: Instagram: @embpanamaqatar

Teléfono: +974 5521 4058

