Panamá Internacionales -  8 de septiembre de 2025 - 13:18

Netanyahu pide a civiles evacuar Ciudad de Gaza ante ofensiva militar israelí

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar, tras anunciar la destrucción de 50 torres.

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este lunes a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar la zona, en medio de la intensificación de la ofensiva militar del ejército israelí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965097617441931563&partner=&hide_thread=false

“En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”, afirmó Netanyahu en un video difundido este lunes.

El mensaje se da en un contexto de escalada militar en la Franja de Gaza, donde Israel ha incrementado sus operaciones terrestres y aéreas.

FUENTE: AFP

