Netanyahu pide a civiles evacuar Ciudad de Gaza ante ofensiva militar israelí

“En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”, afirmó Netanyahu en un video difundido este lunes.

El mensaje se da en un contexto de escalada militar en la Franja de Gaza, donde Israel ha incrementado sus operaciones terrestres y aéreas.

