Miss Universe Panamá 2026: Nicole Pinto confirma su candidatura en el certamen

Después de meses de preparación, Nicole Pinto anunció oficialmente que competirá por la corona de Miss Universe Panamá 2026. César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, señaló que Pinto, forma parte de las 24 candidatas que se han postulado para la elección de quién representará a nuestro país en el Miss Universe.

Nicole Pinto, Miss Mundo Panamá 2014, anuncia su regreso

Nicole Pinto (1)

La modelo y comunicadora panameña, recordada por representar al país en Miss Mundo 2014, regresa al mundo de los certámenes con un mensaje inspirador: la belleza verdadera se construye con determinación, propósito y alma.

Con este anuncio, Nicole se suma a la lista de candidatas que buscarán llevar la banda tricolor al escenario de Miss Universe 2026, reafirmando que Panamá cuenta con talento, carisma y elegancia para brillar a nivel internacional. “La belleza que importa es la que se construye con determinación, propósito y alma”, destacó Pinto en su comunicado oficial.