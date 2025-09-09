Panamá Entretenimiento -  9 de septiembre de 2025 - 09:13

Miss Universe Panamá 2026: Nicole Pinto confirma su candidatura en el certamen

Nicole Pinto, Miss Mundo Panamá 2014, anuncia su regreso a los certámenes y competirá por la corona de Miss Universe Panamá 2026.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Después de meses de preparación, Nicole Pinto anunció oficialmente que competirá por la corona de Miss Universe Panamá 2026. César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, señaló que Pinto, forma parte de las 24 candidatas que se han postulado para la elección de quién representará a nuestro país en el Miss Universe.

La modelo y comunicadora panameña, recordada por representar al país en Miss Mundo 2014, regresa al mundo de los certámenes con un mensaje inspirador: la belleza verdadera se construye con determinación, propósito y alma.

Con este anuncio, Nicole se suma a la lista de candidatas que buscarán llevar la banda tricolor al escenario de Miss Universe 2026, reafirmando que Panamá cuenta con talento, carisma y elegancia para brillar a nivel internacional. “La belleza que importa es la que se construye con determinación, propósito y alma”, destacó Pinto en su comunicado oficial.

Embed - Nicole Pinto en Instagram: "Después de meses de trabajo silencioso, de una fuerza que nunca se quebró y del eco constante de quienes siempre creyeron en mí, hoy sé que ha llegado mi momento. El momento de representar una belleza que va más allá de lo visible: la belleza de la mujer actual, tejida con determinación, propósito y alma. Nicole Pinto Aspirante a la corona de Miss Universe Panama 2025 Gracias por ser parte de este sueño @yeimymoradesign @frederickglam @dennmakeupstudio @carlae16_ @dallahancv @_feelingjoy"

