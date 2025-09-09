Aduanas de Panamá retiene mercancía falsificada en Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) informó que durante una inspección en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico se retuvo mercancía que presuntamente infringe los derechos de propiedad intelectual.

Aduanas de Panamá retiene mercancía falsificada en Aeropuerto

La carga, proveniente de Colombia, incluía carteras de imitación de reconocidas marcas y ropa deportiva falsificada, lo que constituye una vulneración de la legislación sobre propiedad intelectual y marcas registradas.

Las autoridades aduaneras destacan que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de control, orientados a proteger al consumidor y garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. La ANA exhorta a los importadores a verificar la autenticidad de sus productos y recuerda que la introducción de mercancía falsificada puede acarrear sanciones legales.