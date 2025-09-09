Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 12:02

Aduanas de Panamá retiene mercancía falsificada en Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico

La Aduana de Panamá retuvo carteras y ropa deportiva falsificada provenientes de Colombia en una inspección en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

La carga, proveniente de Colombia, incluía carteras de imitación de reconocidas marcas y ropa deportiva falsificada, lo que constituye una vulneración de la legislación sobre propiedad intelectual y marcas registradas.

Las autoridades aduaneras destacan que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de control, orientados a proteger al consumidor y garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. La ANA exhorta a los importadores a verificar la autenticidad de sus productos y recuerda que la introducción de mercancía falsificada puede acarrear sanciones legales.

