Chiquita Brands oficializa su regreso a Panamá tras acuerdo con el MICI

El ministro de Comercio e Industrias, Julito Moltó, confirmó que este lunes se hará público el Memorando de Entendimiento firmado en Brasil entre el Gobierno Nacional y la empresa bananera con Chiquita Brands , que marca el regreso oficial de la compañía a Panamá.

Según explicó Moltó, una vez firmado el memorándum, la empresa retornará al país en 45 días, siguiendo un plan que contempla dos fases de contratación para un total de 5,000 empleados.

Chiquita Brands anuncia su regreso a Panamá tras memorándum

“La empresa se compromete a entrar a contratar, con un modelo económico interesantísimo que vamos a explicar oportunamente, para seguir produciendo ese producto”, indicó el ministro Moltó, sin ofrecer aún mayores detalles sobre el modelo económico.

La publicación oficial del memorándum ofrecerá información adicional sobre el plan de inversión, el cronograma de operaciones y los beneficios esperados tanto para los empleados como para la economía panameña.