Ministra de Trabajo reitera que ahora se conversará con los trabajadores bananeros y no Sitraibana

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, indicó que la confianza en la seguridad jurídica de Panamá fue el elemento ofrecido por el Gobierno a la empresa Chiquita para su retorno al país, y aclaró que no es lo mismo una liquidación por abandono que por despido justificado. Señaló que muchos trabajadores no sabían por qué perdieron sus trabajos, por lo que ahora las conversaciones sobre las nuevas relaciones serán directamente con ellos.