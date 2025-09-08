Muere Rick Davies, cofundador de la banda de musica Supertramp, a los 81 años

El mundo del rock despide a Rick Davies, cantante, pianista y cofundador de la legendaria banda británica Supertramp , quien falleció el sábado a los 81 años tras más de una década de lucha contra un cáncer, informó el grupo en un comunicado.

Nacido en Swindon, Reino Unido, en 1944, Davies fundó Supertramp en 1969 junto a Roger Hodgson. La banda alcanzó fama mundial con el álbum “Breakfast in America”, que vendió decenas de millones de copias y ganó dos premios Grammy.

“Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock”, expresó el comunicado de la banda, que también destacó que su toque en el Wurlitzer definió el sonido característico del grupo. “Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock”, expresó el comunicado de la banda, que también destacó que su toque en el Wurlitzer definió el sonido característico del grupo.

Legado musical de Rick Davies

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965044954725531842&partner=&hide_thread=false Rick Davies, el cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el sábado a los 81 años, tras una lucha de más de 10 años contra un cáncer, anunció el domingo la banda.



Davies cofundó en 1969, junto a Roger Hodgson, Supertramp, un grupo de rock progresivo… pic.twitter.com/K7O2e0O0bq — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2025

Entre las composiciones más recordadas de Davies figuran “Goodbye Stranger” y “Bloody Well Right”. Fue además el único miembro fundador que permaneció en la agrupación tras la salida de Hodgson en 1983.

En 2015, el músico anunció que padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la médula ósea, lo que obligó a cancelar una gira europea. Desde entonces, Supertramp no volvió a los escenarios.

Davies falleció en su residencia de Long Island, Estados Unidos, según confirmaron medios internacionales. Su muerte marca el fin de una era para una de las bandas más influyentes del rock progresivo.

FUENTE: AFP