8 de septiembre de 2025

Muere Rick Davies, cofundador de la banda de musica Supertramp, a los 81 años

Rick Davies, voz y pianista de la banda de música Supertramp, murió a los 81 años tras más de una década luchando contra el cáncer.

Noemí Ruíz
El mundo del rock despide a Rick Davies, cantante, pianista y cofundador de la legendaria banda británica Supertramp, quien falleció el sábado a los 81 años tras más de una década de lucha contra un cáncer, informó el grupo en un comunicado.

Nacido en Swindon, Reino Unido, en 1944, Davies fundó Supertramp en 1969 junto a Roger Hodgson. La banda alcanzó fama mundial con el álbum “Breakfast in America”, que vendió decenas de millones de copias y ganó dos premios Grammy.

"Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock", expresó el comunicado de la banda, que también destacó que su toque en el Wurlitzer definió el sonido característico del grupo.

Legado musical de Rick Davies

Entre las composiciones más recordadas de Davies figuran “Goodbye Stranger” y “Bloody Well Right”. Fue además el único miembro fundador que permaneció en la agrupación tras la salida de Hodgson en 1983.

En 2015, el músico anunció que padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la médula ósea, lo que obligó a cancelar una gira europea. Desde entonces, Supertramp no volvió a los escenarios.

Davies falleció en su residencia de Long Island, Estados Unidos, según confirmaron medios internacionales. Su muerte marca el fin de una era para una de las bandas más influyentes del rock progresivo.

FUENTE: AFP

