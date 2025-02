Miss Universo 2025 ya tiene sede y fecha oficial: ¡Tailandia será el país anfitrión!

La elección de Tailandia no es una sorpresa, ya que es el país de origen de Anne Jakapong Jakrajutatip, actual dueña de la franquicia de Miss Universo. Sin embargo, la nación asiática tuvo que competir con otras candidatas para ser sede del certamen. Entre los países que también postularon para albergar el evento estuvieron Costa Rica, República Dominicana, España, Sudáfrica, Nigeria y Filipinas.

Con esta decisión, Tailandia se prepara para recibir a las candidatas de todo el mundo en lo que promete ser una edición espectacular del certamen.

Embed - Miss Universe on Instagram: "THE MOMENT WE’VE ALL BEEN WAITING FOR... Unveiling the ultimate destination for the 74th Miss Universe competition... Where kindness meets tradition and warm smiles welcome the world. "