Panamá Entretenimiento -  9 de septiembre de 2025 - 08:26

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al 10 de septiembre de 2025. Mira dónde ver el sorteo.

Lotería Nacional de Panamá Online y TV

¿A qué hora inicia el sorteo del 10 de septiembre?

El sorteo miercolito de 10 de septiembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 10 de septiembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

