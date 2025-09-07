Panamá Entretenimiento -  7 de septiembre de 2025 - 09:10

Lotería Nacional: ¿Ganaste en el sorteo? Mira hasta qué hora puedes cambiar tu billete

Conoce el horario límite para cambiar chances y billetes ganadores de la Lotería Nacional de Panamá y cuánto pagan los premios principales.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Panamá informó que los jugadores que resulten ganadores en los sorteos miercolitos, dominicales o el Gordito del Zodíaco podrán acudir a sus sedes en todas las provincias hasta las 4:30 p.m. del mismo día del sorteo para cobrar sus premios.

Los ganadores deben presentar sus chances o billetes correspondientes para recibir el dinero en efectivo, ya sea del primer, segundo o tercer premio.

¿Cuánto se gana en la Lotería Nacional de Panamá?

Los montos de los premios varían según la cantidad de cifras acertadas:

  • Última cifra (primer premio): B/. 1.00

Dos últimas cifras:

  • Primer premio: B/. 3.00
  • Segundo premio: B/. 2.00
  • Tercer premio: B/. 1.00

Dos primeras cifras (primer premio): B/. 3.00

Tres últimas cifras:

  • Primer premio: B/. 50.00
  • Segundo premio: B/. 20.00
  • Tercer premio: B/. 10.00

Tres primeras cifras:

  • Primer premio: B/. 50.00
  • Segundo premio: B/. 20.00
  • Tercer premio: B/. 10.00

La institución recordó a los jugadores que el cobro de los premios debe hacerse únicamente en las sedes oficiales de la Lotería Nacional, dentro del horario establecido.

