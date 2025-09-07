Lotería Nacional: ¿Ganaste en el sorteo? Mira hasta qué hora puedes cambiar tu billete

La Lotería Nacional de Panamá informó que los jugadores que resulten ganadores en los sorteos miercolitos, dominicales o el Gordito del Zodíaco podrán acudir a sus sedes en todas las provincias hasta las 4:30 p.m. del mismo día del sorteo para cobrar sus premios.
Los ganadores deben presentar sus chances o billetes correspondientes para recibir el dinero en efectivo, ya sea del primer, segundo o tercer premio.
¿Cuánto se gana en la Lotería Nacional de Panamá?
Los montos de los premios varían según la cantidad de cifras acertadas:
-
Última cifra (primer premio): B/. 1.00
Dos últimas cifras:
- Primer premio: B/. 3.00
- Segundo premio: B/. 2.00
- Tercer premio: B/. 1.00
Dos primeras cifras (primer premio): B/. 3.00
Tres últimas cifras:
- Primer premio: B/. 50.00
- Segundo premio: B/. 20.00
- Tercer premio: B/. 10.00
Tres primeras cifras:
- Primer premio: B/. 50.00
- Segundo premio: B/. 20.00
- Tercer premio: B/. 10.00
La institución recordó a los jugadores que el cobro de los premios debe hacerse únicamente en las sedes oficiales de la Lotería Nacional, dentro del horario establecido.