Lotería Nacional: ¿Ganaste en el sorteo? Mira hasta qué hora puedes cambiar tu billete

La Lotería Nacional de Panamá informó que los jugadores que resulten ganadores en los sorteos miercolitos, dominicales o el Gordito del Zodíaco podrán acudir a sus sedes en todas las provincias hasta las 4:30 p.m. del mismo día del sorteo para cobrar sus premios.

Los ganadores deben presentar sus chances o billetes correspondientes para recibir el dinero en efectivo, ya sea del primer, segundo o tercer premio.

¿Cuánto se gana en la Lotería Nacional de Panamá?

Los montos de los premios varían según la cantidad de cifras acertadas:

Última cifra (primer premio): B/. 1.00

Dos últimas cifras:

Primer premio: B/. 3.00

Segundo premio: B/. 2.00

Tercer premio: B/. 1.00

Dos primeras cifras (primer premio): B/. 3.00

Tres últimas cifras:

Primer premio: B/. 50.00

Segundo premio: B/. 20.00

Tercer premio: B/. 10.00

Tres primeras cifras:

Primer premio: B/. 50.00

Segundo premio: B/. 20.00

Tercer premio: B/. 10.00

La institución recordó a los jugadores que el cobro de los premios debe hacerse únicamente en las sedes oficiales de la Lotería Nacional, dentro del horario establecido.