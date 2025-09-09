Operation Walk realizó 76 cirugías gratuitas en el Hospital Santo Tomás

La jornada quirúrgica Operation Walk , desarrollada en el Hospital Santo Tomás (HST) desde el pasado 4 de septiembre, permitió la realización de 76 cirugías gratuitas, beneficiando a 35 pacientes. La iniciativa contó con el apoyo del Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Salud (MINSA) y Fundayuda.

En esta ocasión, se desplazó a Panamá el equipo de Operation Walk Virginia, integrado por cerca de 50 especialistas entre cirujanos ortopedas, enfermeras, instrumentistas, anestesiólogos, internistas y fisioterapeutas, quienes trabajaron junto al personal del HST en procedimientos de implantes de cadera y rodilla.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acompañado por el director médico del hospital, Luis Carlos Bravo, visitó a los pacientes y destacó el apoyo invaluable de los médicos voluntarios: “Ellos han venido a dedicarnos su tiempo y esfuerzo; agradecemos en nombre de todos los pacientes que han sido tratados en esta instalación”, señaló.

El programa, que inició en Panamá en 2005, ha transformado la vida de más de 1,600 personas de escasos recursos, permitiéndoles volver a caminar sin dolor y mejorar su calidad de vida, según explicó el coordinador Ariel Saldaña.

Por su parte, Fundayuda subrayó que la colaboración de Operation Walk incluye no solo el personal médico, sino también insumos, medicamentos, instrumentos quirúrgicos y los implantes, lo que evita gastos adicionales para el Estado.

En abril pasado, otra jornada de Operation Walk Denver benefició a 26 pacientes con cirugías de rodilla y cadera en los quirófanos del HST.