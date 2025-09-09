UNACHI enfrenta recorte presupuestario; rectora defiende gestión y rechaza señalamientos

Tras varios meses sin ofrecer declaraciones públicas, la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ), Etelvina de Bonagas, informó que la institución sufrió un significativo recorte presupuestario. Según han indicado, de los B/.108 millones aprobados, solo se han recibido B/.72 millones.

La rectora enfatizó que la universidad no solo atiende a estudiantes de Chiriquí, sino también de Bocas del Toro y las provincias centrales: "De aquí salen grandes profesionales, independiente de todo lo que se diga de la universidad".

De Bonagas rechazó los señalamientos negativos que circulan sobre la universidad, calificándolos como falsos, e instó a las autoridades nacionales a visitar el campus para conocer de primera mano las actividades y esfuerzos que realiza la UNACHI para proyectarse a nivel nacional.

También aclaró que actualmente la universidad no cuenta con asesores externos, y que tanto los docentes de tiempo completo como los de medio tiempo cumplen con 30 horas funcionales, esto luego de que se realizaran despidos para ajustar el gasto a la disponibilidad presupuestaria.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de reconocimiento a estudiantes universitarios que brindaron clases de reforzamiento a graduandos de distintos colegios del distrito de David.

La rectora adelantó que en los próximos días, personal administrativo de la UNACHI sustentará ante la Asamblea Nacional el presupuesto correspondiente al año 2026.

Cabe destacar que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) mantiene abiertas investigaciones sobre presuntas irregularidades en planillas de la universidad, incluyendo posibles clanes familiares.