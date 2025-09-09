Exrepresentante de Caraté: Fiscalía confirma detención por peculado y sustracción de documentos

La Fiscalía Anticorrupción logró que se confirmara la detención provisional de un exrepresentante de El Carate , distrito de Las Tablas, investigado por peculado doloso y sustracción de documentos públicos. El exfuncionario fue aprehendido el jueves 4 de septiembre en la provincia de Los Santos, tras ser requerido por la justicia.

Las diligencias se enmarcan en una investigación iniciada por denuncias de la Autoridad Nacional de Descentralización, que detectó la falta de sustentación de gastos por B/. 455,000.00, correspondientes a fondos transferidos a autoridades locales durante la pasada administración.

Cabe recordar que el 27 de agosto, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ya había ordenado la aprehensión del extesorero de la Junta Comunal de El Carate en el marco de este mismo caso.

La investigación busca esclarecer la presunta comisión de delitos contra la administración pública relacionados con el uso indebido de fondos y la manipulación de documentos oficiales.