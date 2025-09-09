| Telemetro
Premios Juventud 2025: Sammy y Sandra Sandoval encenderán el escenario con su inconfundible ritmo

Samy y Sandra Sandoval se presentará este 25 de septiembre en los Premios Juventud 2025 ante miles de asistentes de Panamá y de la región.

 Sammy y Sandra Sandoval encenderán el escenario de los Premios Juventud 2025. 

Por Ana Canto

El máximo dúo de la música típica panameña, Samy y Sandra Sandoval, se presentará este 25 de septiembre en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán en el Figali Convention Center, ante miles de asistentes de Panamá, la región y artistas reconocidos de toda Latinoamérica.

"Los Patrones de la Cumbia" prometen encender el escenario con su inconfundible ritmo explosivo, como solo ellos saben hacerlo.

Para asistir a los Premios, no olvides que los boletos están a la venta en https://panatickets.boletosenlinea.events/ y https://ticketpluspty.com/. También puedes disfrutar la gala en vivo a través de la señal de Telemetro.

Además de Samy y Sandra, otros artistas panameños que dirán presente en los Premios Juventud son: Boza, Sech, Los Rabanes y Nando Boom.

Panamá también recibirá a grandes figuras internacionales como Silvestre Dangond, Fonseca, Natti Natasha, Maluma, entre muchos otros.

