Premios Juventud 2025: Rabanes debutará con "Señorita a Mí Me Gusta Su Style"

El rock panameño se hace sentir en la escena internacional. La banda Los Rabanes hará su debut en los Premios Juventud 2025, presentándose durante la gran apertura del evento.
Con su clásico éxito “Señorita a Mí Me Gusta Su Style”, los músicos rendirán homenaje a su tierra y llenarán el escenario de energía y orgullo panameño.
La presentación se transmitirá el jueves 25 de septiembre a las 7:00 p.m. (hora del Este) / 6:00 p.m. (hora Central), marcando un momento histórico para la música de Panamá en los escenarios internacionales. Los Rabanes continúan consolidando su legado como uno de los referentes del rock y ska panameño, llevando el ritmo y la cultura local al mundo.