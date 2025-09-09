Premios Juventud 2025: Rabanes debutará con "Señorita a Mí Me Gusta Su Style"

El rock panameño se hace sentir en la escena internacional. La banda Los Rabanes hará su debut en los Premios Juventud 2025 , presentándose durante la gran apertura del evento.

Rabanes debutan en Premios Juventud 2025

¡El rock panameño dice presente! Los Rabanes hacen su debut en #PremiosJuventud como parte de la gran apertura, rindiendo tributo a su tierra con su éxito inolvidable "Señorita a Mí Me Gusta Su Style" Una presentación llena de energía y orgullo panameño



Con su clásico éxito “Señorita a Mí Me Gusta Su Style”, los músicos rendirán homenaje a su tierra y llenarán el escenario de energía y orgullo panameño.

La presentación se transmitirá el jueves 25 de septiembre a las 7:00 p.m. (hora del Este) / 6:00 p.m. (hora Central), marcando un momento histórico para la música de Panamá en los escenarios internacionales. Los Rabanes continúan consolidando su legado como uno de los referentes del rock y ska panameño, llevando el ritmo y la cultura local al mundo.