Premios Juventud 2025: fecha, sede y detalles del show en Panamá

La cadena Univisión confirmó que la 22ª edición de Premios Juventud se celebrará el jueves 25 de septiembre de 2025, a partir de las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT, en vivo desde la Ciudad de Panamá.

Este hecho marca un hito histórico, ya que será la primera vez que el show se realice durante el Mes de la Herencia Hispana, poniendo en relieve la riqueza cultural y el talento latinoamericano desde una de las capitales más dinámicas de la región.

Premios Juventud: Arte inspirado en la cultura panameña

El diseño gráfico de esta edición está inspirado en la Mola, el arte textil tradicional de las mujeres indígenas Guna. La propuesta visual estuvo a cargo del artista panameño Eduardo Bragin, del Departamento de Arte de TelevisaUnivisión, quien fusionó elementos de la herencia cultural con un estilo moderno y vibrante que refleja la identidad de Premios Juventud.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de Univisión, con selección de asientos desde el mapa interactivo.

Con este anuncio, Panamá se prepara para convertirse en el epicentro de la música, la cultura y el entretenimiento latino el próximo 25 de septiembre de 2025.