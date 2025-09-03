Premios Juventud 2025: Carlos Vives será homenajeado como Agente de Cambio

El legendario cantante colombiano Carlos Vives será homenajeado en los Premios Juventud 2025 con el reconocimiento Agente de Cambio, gracias a su compromiso con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y Latinoamérica.
Carlos Vives será homenajeado en los Premios Juventud 2025
A través de su Fundación Tras La Perla, Vives promueve programas de educación, bienestar social y conservación de las raíces afro e indígenas, reafirmando su liderazgo como artista y agente transformador de la sociedad.
Además del homenaje, el ícono musical volverá a brillar en el escenario con una presentación especial junto al Grupo Niche, en una nueva versión de su éxito “La Tierra del Olvido”, y una colaboración única con el reconocido productor Sergio George, prometiendo una de las actuaciones más memorables de la gala.
Los Premios Juventud 2025 celebrarán a los artistas que inspiran e impactan a las nuevas generaciones, y sin duda, Carlos Vives será una de las grandes figuras de la noche.