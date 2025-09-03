| Telemetro
Panamá Premios Juventud -  3 de septiembre de 2025 - 09:34

Premios Juventud 2025: Carlos Vives será homenajeado como Agente de Cambio

Carlos Vives será reconocido como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025 por su labor cultural, ambiental y social con la Fundación Tras La Perla.

@carlosvives
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El legendario cantante colombiano Carlos Vives será homenajeado en los Premios Juventud 2025 con el reconocimiento Agente de Cambio, gracias a su compromiso con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y Latinoamérica.

Carlos Vives será homenajeado en los Premios Juventud 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PremiosJuventud/status/1963243322966941946&partner=&hide_thread=false

A través de su Fundación Tras La Perla, Vives promueve programas de educación, bienestar social y conservación de las raíces afro e indígenas, reafirmando su liderazgo como artista y agente transformador de la sociedad.

Además del homenaje, el ícono musical volverá a brillar en el escenario con una presentación especial junto al Grupo Niche, en una nueva versión de su éxito “La Tierra del Olvido”, y una colaboración única con el reconocido productor Sergio George, prometiendo una de las actuaciones más memorables de la gala.

Los Premios Juventud 2025 celebrarán a los artistas que inspiran e impactan a las nuevas generaciones, y sin duda, Carlos Vives será una de las grandes figuras de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PremiosJuventud/status/1963249102474600732&partner=&hide_thread=false

