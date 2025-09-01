| Telemetro
Premios Juventud 2025: Nadia Ferreira será una de las presentadoras

La modelo paraguaya Nadia Ferreira deslumbrará como presentadora en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el 25 de septiembre.

Noemí Ruíz
La modelo, empresaria y filántropa Nadia Ferreira se une al equipo de presentadores de los Premios Juventud 2025, que se celebrarán en Panamá el próximo 25 de septiembre. La paraguaya deslumbrará al público con su carisma y elegancia durante la gala.

Nadia Tamara Ferreira-Muñiz es reconocida por su trayectoria en el mundo del modelaje y la belleza. Fue Miss Universo Paraguay 2021 y primera finalista en el Miss Universo 2021. Además, en 2015 fue coronada Miss Teen Universe Paraguay y obtuvo el tercer lugar en el Miss Teen Universe 2015.

Su participación en los Premios Juventud 2025 confirma la apuesta del evento por incorporar figuras internacionales que conecten con la audiencia joven y el entretenimiento latinoamericano.

