Premios Juventud 2025 en Panamá: ¿cómo asistir al evento y dónde comprar las entradas?

jLos Premios Juventud se transmitirán en vivo a través de Telemetro, el canal oficial del evento en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

uventudEl próximo 25 de septiembre, Panamá será anfitrión de uno de los eventos más importantes que reconocen el talento de los artistas de habla hispana: los Premios Juventud 2025. El país recibirá a miles de visitantes que no solo disfrutarán de las presentaciones artísticas, sino también de la cultura, la gastronomía y la calidez de la gente panameña.

El evento se celebrará en el Panama Convention Center, ubicado en la ciudad de Panamá. Para asistir, ya está disponible la preventa en línea de boletos a través de los sitios web ticketpluspty.com y panatickets.com.

Premios Juventud 2025: Costo de los boletos en preventa

  • Gradería central principal 1: $505.15 ($400.00 Boleto + $57.15 CxS + $20.00 SPAC + $28.00 ITBMS).
  • Gradería centra principal 2: $412.30 ($328.00 Boleto + $44.94 CxS + $16.40 SPAC + $22.96 ITBMS).
  • Zona juventud (de pie): $204.05 ($165.00 Boleto + $19.25 CxS + $8.25 SPAC + $11.55 ITBMS).
  • Gradería central superior: $104.75 ($85.00 Boleto + $9.55 CxS + $4.25 SPAC + $5.95 ITBMS).

Premios Juventud 2025: ¿Dónde ver el evento en vivo?

Los Premios Juventud se transmitirán en vivo a través de Telemetro, el canal oficial del evento en Panamá. Los espectadores también podrán disfrutar de la cobertura en directo a través del portal web: https://www.telemetro.com/.

