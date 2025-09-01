Premios Juventud 2025 en Panamá: ¿cómo asistir al evento y dónde comprar las entradas?

uventudEl próximo 25 de septiembre, Panamá será anfitrión de uno de los eventos más importantes que reconocen el talento de los artistas de habla hispana: los Premios Juventud 2025. El país recibirá a miles de visitantes que no solo disfrutarán de las presentaciones artísticas, sino también de la cultura, la gastronomía y la calidez de la gente panameña.
Premios Juventud 2025: Costo de los boletos en preventa
- Gradería central principal 1: $505.15 ($400.00 Boleto + $57.15 CxS + $20.00 SPAC + $28.00 ITBMS).
- Gradería centra principal 2: $412.30 ($328.00 Boleto + $44.94 CxS + $16.40 SPAC + $22.96 ITBMS).
- Zona juventud (de pie): $204.05 ($165.00 Boleto + $19.25 CxS + $8.25 SPAC + $11.55 ITBMS).
- Gradería central superior: $104.75 ($85.00 Boleto + $9.55 CxS + $4.25 SPAC + $5.95 ITBMS).
Premios Juventud 2025: ¿Dónde ver el evento en vivo?
Los Premios Juventud se transmitirán en vivo a través de Telemetro, el canal oficial del evento en Panamá. Los espectadores también podrán disfrutar de la cobertura en directo a través del portal web: https://www.telemetro.com/.