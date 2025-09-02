| Telemetro
Panamá Premios Juventud -  2 de septiembre de 2025 - 10:34

¡Confirmados! Estos artistas se presentarán en los Premios Juventud en Panamá

Los Premios Juventud se celebrará en el Panama Convention Center. Para asistir, ya está disponible la preventa en línea de boletos.

Los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el jueves 25 de septiembre en Panamá, contarán con la participación de reconocidos artistas que han hecho vibrar escenarios en Latinoamérica y el mundo.

Entre las presentaciones confirmadas destacan el colombiano Camilo, Farruko, Grupo Firme, Bad Gyal, Maluma, Morat, Lola Índigo y el dúo venezolano Alleh y Yorghaki.

El evento se celebrará en el Panama Convention Center, ubicado en la ciudad de Panamá. Para asistir, ya está disponible la preventa en línea de boletos a través de los sitios web ticketpluspty.com y panatickets.com.

Premios Juventud 2025: Costo de los boletos en preventa

  • Gradería central principal 1: $505.15 ($400.00 Boleto + $57.15 CxS + $20.00 SPAC + $28.00 ITBMS).
  • Gradería centra principal 2: $412.30 ($328.00 Boleto + $44.94 CxS + $16.40 SPAC + $22.96 ITBMS).
  • Zona juventud (de pie): $204.05 ($165.00 Boleto + $19.25 CxS + $8.25 SPAC + $11.55 ITBMS).
  • Gradería central superior: $104.75 ($85.00 Boleto + $9.55 CxS + $4.25 SPAC + $5.95 ITBMS).

Premios Juventud 2025: ¿Dónde ver el evento en vivo?

Los Premios Juventud se transmitirán en vivo a través de Telemetro, el canal oficial del evento en Panamá. Los espectadores también podrán disfrutar de la cobertura en directo a través del portal web: https://www.telemetro.com/.

Premios Juventud 2025 en Panamá: ¿cómo asistir al evento y dónde comprar las entradas?

Premios Juventud 2025: Nadia Ferreira será una de las presentadoras

Premios Juventud 2025: Legado de los artistas panameños

