¡Confirmados! Estos artistas se presentarán en los Premios Juventud en Panamá

Los Premios Juventud 2025 , que se celebrarán el jueves 25 de septiembre en Panamá, contarán con la participación de reconocidos artistas que han hecho vibrar escenarios en Latinoamérica y el mundo.

Entre las presentaciones confirmadas destacan el colombiano Camilo, Farruko, Grupo Firme, Bad Gyal, Maluma, Morat, Lola Índigo y el dúo venezolano Alleh y Yorghaki.

Embed - Premios Juventud on Instagram: "Tribu , ¿están ready? @camilo vuelve a #PremiosJuventud con “Una Vida Pasada” y trae estreno mundial en TV de “Me Toca a Mí” junto a @morat Jueves, 25 de septiembre a las 7P/6C por @univision y @vix " View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

El evento se celebrará en el Panama Convention Center, ubicado en la ciudad de Panamá. Para asistir, ya está disponible la preventa en línea de boletos a través de los sitios web ticketpluspty.com y panatickets.com.

Premios Juventud 2025: Costo de los boletos en preventa

Gradería central principal 1: $505.15 ($400.00 Boleto + $57.15 CxS + $20.00 SPAC + $28.00 ITBMS).

Gradería centra principal 2: $412.30 ($328.00 Boleto + $44.94 CxS + $16.40 SPAC + $22.96 ITBMS).

Zona juventud (de pie): $204.05 ($165.00 Boleto + $19.25 CxS + $8.25 SPAC + $11.55 ITBMS).

Gradería central superior: $104.75 ($85.00 Boleto + $9.55 CxS + $4.25 SPAC + $5.95 ITBMS).

Premios Juventud 2025: ¿Dónde ver el evento en vivo?

Los Premios Juventud se transmitirán en vivo a través de Telemetro, el canal oficial del evento en Panamá. Los espectadores también podrán disfrutar de la cobertura en directo a través del portal web: https://www.telemetro.com/.