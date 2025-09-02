¡Confirmados! Estos artistas se presentarán en los Premios Juventud en Panamá

Los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el jueves 25 de septiembre en Panamá, contarán con la participación de reconocidos artistas que han hecho vibrar escenarios en Latinoamérica y el mundo.
El evento se celebrará en el Panama Convention Center, ubicado en la ciudad de Panamá. Para asistir, ya está disponible la preventa en línea de boletos a través de los sitios web ticketpluspty.com y panatickets.com.
Premios Juventud 2025: Costo de los boletos en preventa
- Gradería central principal 1: $505.15 ($400.00 Boleto + $57.15 CxS + $20.00 SPAC + $28.00 ITBMS).
- Gradería centra principal 2: $412.30 ($328.00 Boleto + $44.94 CxS + $16.40 SPAC + $22.96 ITBMS).
- Zona juventud (de pie): $204.05 ($165.00 Boleto + $19.25 CxS + $8.25 SPAC + $11.55 ITBMS).
- Gradería central superior: $104.75 ($85.00 Boleto + $9.55 CxS + $4.25 SPAC + $5.95 ITBMS).
Premios Juventud 2025: ¿Dónde ver el evento en vivo?
Los Premios Juventud se transmitirán en vivo a través de Telemetro, el canal oficial del evento en Panamá. Los espectadores también podrán disfrutar de la cobertura en directo a través del portal web: https://www.telemetro.com/.