Premios Juventud 2025: Alcalde Mayer Mizrachi asegura que impulsarán turismo y economía en Panamá

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó que la realización de los Premios Juventud 2025 en el país representará una oportunidad para impulsar la economía y posicionar a Panamá en el mapa turístico y cultural internacional.

“Quien sea que vea las redes de Premios Juventud está comenzando a ver lo real y palpable que es esto para la ciudad, para el país. Panamá va a estar en el mapa, va a ser un tema de conversación por dos semanas perpetuas en Latinoamérica entera, hasta Estados Unidos e hispanohablantes”, señaló el alcalde.

Premios Juventud 2025 impulsarán turismo y economía en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963593793376076159&partner=&hide_thread=false “Los #PremiosJuventud es una inyección de capital, literalmente va a entrar plata al país, va a poner a Panamá en la conversación, va a ser una promoción turística y económica de nuestro país”, destaca @Mayer Mizrachi, alcalde del distrito de Panamá. pic.twitter.com/iRxVZizIOf — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2025

Mizrachi subrayó que este evento, que reunirá a artistas y celebridades internacionales, generará un impacto directo en distintos sectores económicos.

"Los Premios Juventud son una inyección de capital, literalmente va a entrar plata al país, va a poner a Panamá en la conversación, va a ser una promoción turística y económica de nuestro país", sostuvo.

El evento internacional se perfila como uno de los espectáculos más relevantes para el calendario cultural de 2025, con proyección mediática en toda la región.