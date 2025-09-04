Premios Juventud 2025: Alcalde Mayer Mizrachi asegura que impulsarán turismo y economía en Panamá

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó que la realización de los Premios Juventud 2025 en el país representará una oportunidad para impulsar la economía y posicionar a Panamá en el mapa turístico y cultural internacional.
“Quien sea que vea las redes de Premios Juventud está comenzando a ver lo real y palpable que es esto para la ciudad, para el país. Panamá va a estar en el mapa, va a ser un tema de conversación por dos semanas perpetuas en Latinoamérica entera, hasta Estados Unidos e hispanohablantes”, señaló el alcalde.
Premios Juventud 2025 impulsarán turismo y economía en Panamá
Mizrachi subrayó que este evento, que reunirá a artistas y celebridades internacionales, generará un impacto directo en distintos sectores económicos.
El evento internacional se perfila como uno de los espectáculos más relevantes para el calendario cultural de 2025, con proyección mediática en toda la región.