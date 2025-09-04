| Telemetro
Premios Juventud 2025: Alcalde Mayer Mizrachi asegura que impulsarán turismo y economía en Panamá

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, afirmó que los Premios Juventud 2025 proyectarán al país como destino turístico.

Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó que la realización de los Premios Juventud 2025 en el país representará una oportunidad para impulsar la economía y posicionar a Panamá en el mapa turístico y cultural internacional.

“Quien sea que vea las redes de Premios Juventud está comenzando a ver lo real y palpable que es esto para la ciudad, para el país. Panamá va a estar en el mapa, va a ser un tema de conversación por dos semanas perpetuas en Latinoamérica entera, hasta Estados Unidos e hispanohablantes”, señaló el alcalde.

Premios Juventud 2025 impulsarán turismo y economía en Panamá

Mizrachi subrayó que este evento, que reunirá a artistas y celebridades internacionales, generará un impacto directo en distintos sectores económicos.

“Los Premios Juventud son una inyección de capital, literalmente va a entrar plata al país, va a poner a Panamá en la conversación, va a ser una promoción turística y económica de nuestro país”, sostuvo. “Los Premios Juventud son una inyección de capital, literalmente va a entrar plata al país, va a poner a Panamá en la conversación, va a ser una promoción turística y económica de nuestro país”, sostuvo.

El evento internacional se perfila como uno de los espectáculos más relevantes para el calendario cultural de 2025, con proyección mediática en toda la región.

