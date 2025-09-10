Certificados de incapacidad: Nuevo decreto del Minsa inicia a partir del 12 de octubre

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió el Decreto Ejecutivo N.° 17 del 11 de agosto de 2025, que regula la expedición, verificación, control y trazabilidad de certificados médicos de incapacidad en Panamá. La normativa entrará en vigor el 12 de octubre de 2025.

Según la abogada Yeris Nielsen, el decreto tiene como objetivo combatir el fraude y garantizar que los certificados estén correctamente sustentados. Solo médicos y odontólogos idóneos estarán autorizados para emitir estos documentos, ya sea en formato impreso o electrónico, y deberán contar con numeración continua y sucesiva.

Verificación de certificados de incapacidad en Panamá

Cada certificado deberá incluir:

Número de registro otorgado por el Consejo Técnico de Salud .

. Nombre completo del profesional emisor .

. Dirección y teléfono del establecimiento donde se expide.

donde se expide. Fechas y horas exactas de inicio y fin de la incapacidad.

Además, todo certificado deberá archivarse en el expediente del paciente, junto con la historia clínica, diagnóstico y detalles de la atención recibida, garantizando un respaldo médico verificable. Con esta regulación, el Minsa busca prevenir falsificaciones, asegurar la validez de las incapacidades y garantizar que los documentos cumplan con los estándares legales y sanitarios del país.