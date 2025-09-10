MIDES: ¿Qué es ficha única de protección social?

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que más del 81% de los beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) ya cuentan con la Ficha Única de Protección Social (FUPS), que valida la elegibilidad y asegura la transparencia en la asignación de recursos.

Según la directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social, Magalis Araúz, la FUPS ha permitido conocer la situación socioeconómica de 151,176 panameños, incluyendo hogares en pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, y condiciones especiales como discapacidad severa. Esto facilita el acceso a programas como Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y Bono Alimenticio de SENAPAN.

Herramienta del MIDES que garantiza transparencia

El proceso de registro se ha realizado tanto en áreas urbanas como en comunidades de difícil acceso, incluyendo corregimientos como Bisira, Kankintú, Guoroní, Mününí, Piedra Roja, Calante y Tolote, donde promotores sociales visitan casa por casa utilizando tablets con georreferenciación.

Hace un año, solo el 25% de los beneficiarios contaban con la FUPS, generando dudas sobre la correcta aplicación de los programas. Gracias a esta herramienta, se identificaron beneficiarios no elegibles, hogares sin condiciones de pobreza e incluso personas fallecidas que seguían registradas en el padrón.

El MIDES espera alcanzar el 100% de cobertura antes de fin de año, visitando a los más de 35,000 beneficiarios restantes. Actualmente, la región con mayor avance es Guna Yala (97%), seguida de Veraguas (94%), Coclé (92%), Panamá Este (90%), Los Santos (90%) y Herrera (89%). En total, los programas de transferencias del MIDES benefician a 186,793 panameños, con una inversión trimestral aproximada de B/. 54 millones.