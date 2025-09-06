Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2025 - 12:35

MIDES confirma fechas del segundo pago de 2025 para beneficiarios a nivel nacional

MIDES informa que los programas incluidos en el segundo pago de 2025 son Ángel Guardián, Red de Oportunidades, SENAPAN y 120 a los 65.

MIDES
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que el segundo pago de los Programas de Transferencias Condicionadas se realizará del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, exclusivamente en las áreas de difícil acceso.

Los programas incluidos en este pago son:

  • Ángel Guardián
  • Red de Oportunidades
  • Senapan
  • 120 a los 65

Tercer pago del MIDES: Requisitos para cobrar en los centros de pago

  • Ser beneficiario activo y haber cumplido con las corresponsabilidades asignadas.
  • Presentar la cédula de identidad personal original y vigente.
  • En caso de tener un representante legal, este deberá presentar su cédula y la del beneficiario, ambas originales y vigentes.
  • Si el beneficiario no cuenta con su cédula física por pérdida, puede acudir al Tribunal Electoral e iniciar el proceso de reposición. La certificación emitida lo habilita para cobrar.
  • La atención será prioritaria para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

Tercer y cuarto pago del MIDES para el año 2025

Fechas del tercer cobro del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social

  • Del lunes 1 al viernes 12 de septiembre.

Pago en áreas de difícil acceso

  • Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.

Fechas del cuarto cobro del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social

  • Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre.

Pago en áreas de difícil acceso

  • Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.
