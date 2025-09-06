Panamá Deportes -  6 de septiembre de 2025 - 14:07

Develan reloj de cuenta regresiva para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá se llevará a cabo del 12 al 25 de abril de 2026, y recibirá a más de 2,000 jóvenes atletas.

Ana Canto
El reloj de cuenta regresiva para la apertura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 fue develado en un acto celebrado en el Parque Urracá.

El evento deportivo se llevará a cabo del 12 al 25 de abril de 2026, y recibirá a más de 2,000 jóvenes atletas provenientes de 17 naciones, quienes competirán por el oro en 23 disciplinas y 30 modalidades deportivas.

Se estima que los juegos generarán un impacto económico superior a B/. 75 millones para el país, con la participación de 2,000 atletas y 750 oficiales (entrenadores, árbitros, personal médico, entre otros) durante los 13 días de competencias.

Es la primera vez que los Juegos Suramericanos de la Juventud se celebran en una ciudad centroamericana, lo que ha permitido incrementar la cantidad de países participantes.

