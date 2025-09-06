¡Agroferias de vuelta! Conoce los lugares del 8 y 9 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el lunes 8 y martes 9 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Junta Comunal de La Mesa, distrito de Macaracas.
Martes 9 de septiembre
Panamá Este
- Agencia del IMA, corregimiento de Chepo Cabecera.
Los Santos
- Junta Comunal de El Ejido, distrito de Los Santos.
Coclé
- Casa ocal Tranquila Centro, corregimiento de Caballero, distrito de Antón.
- Casa local de Santa Cruz, corregimiento de Las Minas, distrito de Penonomé.
Chiriquí
- Cancha comunal de Cochea Abajo, distrito de David.
Darién
- Junta comunal de Platanilla, distrito de Santa Fe.
Herrera
- Casa comunal de París, distrito de Parita.
Panamá
- Casa comunal de El Crisol, corregimiento de José Domingo Espina, distrito de de San Miguelito.
Colón
- Parque público, corregimiento de Palenque, distrito de Santa Isabel.
Panamá Oeste
- Cancha techada de El Espavé, corregimiento de Sajalices, distrito de Chame.