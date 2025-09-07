Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2025 - 08:22

IFARHU, 2do pago del PASE-U 2025: ¿Cuánto cobran los estudiantes de premedia y media?

Estudiantes y padres de familia esperan recibir el segundo desembolso del PASE-U correspondiente al año 2025. Sin embargo, aún no hay fecha para su pago.

Pago del PASE-U por el IFARHU

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) proyecta realizar el segundo pago del PASE-U 2025 en una modalidad distinta a los años anteriores y modificar los requisitos para el beneficio. Sin embargo, aún no hay fecha para su entrega.

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que ha sido rebautizado como Programa de Apoyo Económico (PAE) por el Ministerio de Educación (Meduca), beneficiará a miles de estudiantes en todo el país.

¿Cuánto recibirán los estudiantes en el primer pago del PASE-U?

PASE-U-CHEQUE.jpg

El monto del beneficio depende del nivel educativo del estudiante y se distribuirá en tres pagos anuales:

  • Premedia: B/.120.00 por trimestre (B/.360.00 al año)
  • Media: B/.150.00 por trimestre (B/.450.00 al año)

Para estudiantes de primaria, el monto es de B/.90.00 por trimestre (B/.270.00 al año).

¿Cuáles son las razones para perder el beneficio?

El Meduca ha establecido dos causas principales por las que un estudiante puede perder el derecho al PASE-U:

  • Inasistencia escolar: Si el estudiante tiene ausencias durante el segundo trimestre, perderá automáticamente el beneficio.
  • Repetición de grado: Aquellos que repitan el mismo grado por segunda vez también quedarán excluidos del programa.

El IFARHU ha reiterado que el objetivo del programa es incentivar la permanencia escolar y mejorar los niveles de asistencia y rendimiento académico en el sistema educativo nacional.

