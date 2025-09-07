Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2025 - 14:48

48 años de los Tratados Torrijos-Carter: símbolo de soberanía y dignidad panameña

La ACP resalta que el 7 de septiembre representa dignidad e identidad nacional al cumplirse 48 años de los Tratados Torrijos-Carter.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) recordó que el 7 de septiembre no es únicamente el aniversario de un acuerdo diplomático, sino un hito que reafirma la dignidad, identidad y fuerza del pueblo panameño. Hace 48 años, en 1977, los Tratados Torrijos-Carter marcaron el inicio del proceso que permitió a Panamá recuperar la plena soberanía sobre su territorio y, en particular, sobre el Canal.

Este acuerdo histórico, firmado por el general Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter, abrió el camino hacia el traspaso total de la vía interoceánica en el año 1999, consolidando uno de los logros más significativos de la nación panameña en el siglo XX.

