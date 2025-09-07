48 años de los Tratados Torrijos-Carter: símbolo de soberanía y dignidad panameña

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) recordó que el 7 de septiembre no es únicamente el aniversario de un acuerdo diplomático, sino un hito que reafirma la dignidad, identidad y fuerza del pueblo panameño. Hace 48 años, en 1977, los Tratados Torrijos-Carter marcaron el inicio del proceso que permitió a Panamá recuperar la plena soberanía sobre su territorio y, en particular, sobre el Canal.