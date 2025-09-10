Universidad de Panamá sustenta ante la Asamblea su presupuesto 2026 y reporta recorte del MEF

El rector de la Universidad de Panamá , Eduardo Flores, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el presupuesto solicitado para el año 2026, que fue recortado de 412 millones de dólares a 317 millones de dólares.

Entre los proyectos afectados por este recorte se encuentra el nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito, que registra un 96 % de avance y que aún no ha podido ser inaugurado, debido a que no se cuenta con los recursos económicos para cancelar los pagos pendientes a la empresa contratista.

Le podría interesar: Universidad de Panamá: rector se pronuncia sobre posibilidad de reelección

Al igual que este centro, varias extensiones universitarias, tanto en la capital como en el interior del país, han sufrido notables recortes que comprometerán su funcionamiento durante el próximo año.

Durante la sesión, los diputados solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que sustente las razones de los recortes. En respuesta, el MEF indicó que todas las entidades y universidades estatales fueron objeto de recortes presupuestarios.

El MEF argumentó que estos ajustes responden a la necesidad de una gestión responsable de las finanzas públicas, y recalcó que, ante la limitación de recursos, las instituciones deben priorizar sus gastos.