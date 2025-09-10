Peaje en la Autopista Panamá-Colón se reactiva tras suspensión temporal.

A partir del jueves 11 de septiembre, los usuarios de la Autopista Panamá-Colón deberán pagar nuevamente el peaje que permite el uso de la vía, tras haber sido suspendido debido al cierre de la vía Boyd Roosevelt, ocasionado por el hundimiento de la calle a la altura de Guarumal.

Actualmente, se encuentran habilitados los accesos hacia Los Cuatro Altos y Sabanitas, así como en el kilómetro 38 para la salida hacia Quebrada Ancha.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que los cobros se efectuarán en el kilómetro 31 en dirección hacia Colón. Los conductores que transiten por el carril principal en dirección a Colón, a la altura de El Giral, no deberán pagar peaje; sin embargo, quienes circulen fuera de los conos sí deberán asumir el pago.

Estos accesos están destinados únicamente a vehículos livianos y transporte público. Los vehículos de equipo pesado deberán continuar utilizando la vía Don Bosco en Chilibre.