Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 15:59

Cámaras de videovigilancia captar triple colisión en la autopista Arraiján–La Chorrera

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operaciones de La Chorrera captaron una triple colisión uno de los vehículos tuvo que ser removido con grúa.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operaciones de La Chorrera captaron una triple colisión en la autopista Arraiján–La Chorrera. Paramédicos del SUME 911 brindaron atención médica a los afectados, aunque no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Uno de los vehículos tuvo que ser removido con grúa debido a desperfectos mecánicos.

