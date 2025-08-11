Cámaras de videovigilancia captar triple colisión en la autopista Arraiján–La Chorrera.

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operaciones de La Chorrera captaron una triple colisión en la autopista Arraiján–La Chorrera. Paramédicos del SUME 911 brindaron atención médica a los afectados, aunque no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.
