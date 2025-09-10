Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 15:25

¿Dónde habrá Agroferias esta semana? Mira la lista de este jueves y viernes

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el jueves 11 y el viernes 12 de septiembre a nivel nacional.

¿Dónde habrá Agroferias esta semana? 
¿Dónde habrá Agroferias esta semana? @IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 11 y viernes 12 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del jueves 11 de septiembre

Colón

  • Terrenos de la Feria Nacional de Colón, corregimiento de Buena Vista.

Herrera

  • Cancha comunal de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja, distrito de Los Pozos.

Chiriquí

  • Club de Leones, corregimiento de Volcán, distrito de Tierras Altas.

Coclé

  • Casa local de El Copé, distrito de Olá.

Panamá Este

  • Tierra Prometida y Superación Campesina, corregimiento de Chepo.

Los Santos

  • Junta comunal de Espino Amarillo, distrito de Macaracas.

Panamá

  • Casa local de El Cruce de Aguacate, corregimiento de El Cacao, distrito de Capira.

Veraguas

  • Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.

Panamá

  • Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.

Darién

  • Escuela primaria de Agua Fría #1, distrito de Santa Fe.

Agroferias del viernes 12 de septiembre

Herrera

Parque Arístides Arjona, corregimiento de Pesé cabecera.

Darién

  • Junta de Desarrollo Local de La Cantera, corregimiento de Santa Fe.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Alanje, distrito de Alanje.

Coclé

  • Cuadro de fútbol de La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.

Panamá Este

  • Comunidad de Pigandí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Los Santos

  • Cancha de Peña Blanca, distrito de Las Tablas.

Colón

  • Parque central de María Chiquita, distrito de Portobelo.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.

Veraguas

  • Cancha comunal de San Juan de Dios, corregimiento Las Cruces, distrito de Cañazas.
  • Mercado Municipal, corregimiento de Calobre.

Panamá

  • Antigua piquera de buses ubicada en calle sexta, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965854577355526371&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA llegan a varias provincias este 9 y 10 de septiembre

¡Agroferias de vuelta! Conoce los lugares del 8 y 9 de septiembre

No te lo pierdas: Agroferias del IMA para este sábado 6 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias