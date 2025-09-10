¿Dónde habrá Agroferias esta semana? Mira la lista de este jueves y viernes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 11 y viernes 12 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Terrenos de la Feria Nacional de Colón, corregimiento de Buena Vista.
Herrera
- Cancha comunal de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja, distrito de Los Pozos.
Chiriquí
- Club de Leones, corregimiento de Volcán, distrito de Tierras Altas.
Coclé
- Casa local de El Copé, distrito de Olá.
Panamá Este
- Tierra Prometida y Superación Campesina, corregimiento de Chepo.
Los Santos
- Junta comunal de Espino Amarillo, distrito de Macaracas.
Panamá
- Casa local de El Cruce de Aguacate, corregimiento de El Cacao, distrito de Capira.
Veraguas
- Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.
Panamá
- Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.
Darién
- Escuela primaria de Agua Fría #1, distrito de Santa Fe.
Agroferias del viernes 12 de septiembre
Herrera
Parque Arístides Arjona, corregimiento de Pesé cabecera.
Darién
- Junta de Desarrollo Local de La Cantera, corregimiento de Santa Fe.
Chiriquí
- Cancha comunal de Alanje, distrito de Alanje.
Coclé
- Cuadro de fútbol de La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.
Panamá Este
- Comunidad de Pigandí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Los Santos
- Cancha de Peña Blanca, distrito de Las Tablas.
Colón
- Parque central de María Chiquita, distrito de Portobelo.
Panamá Oeste
- Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.
Veraguas
- Cancha comunal de San Juan de Dios, corregimiento Las Cruces, distrito de Cañazas.
- Mercado Municipal, corregimiento de Calobre.
Panamá
- Antigua piquera de buses ubicada en calle sexta, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.