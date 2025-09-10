Mantienen medidas cautelares al exadministrador de la AIG Luis Oliva y otras personas

Un Tribunal de Apelaciones decidió este miércoles mantener las medidas de impedimento de salida del país y notificación periódica al exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, al empresario Budy Attie y a la abogada Janice Becerra.

Durante la audiencia de apelación la defensa de Oliva y Attie informó que hubo un acuerdo por parte de nueve ministros en una comisión interministerial durante la pandemia, mediante el Plan Solidario, y se tenía conocimiento sobre el contrato con la empresa Fintek.