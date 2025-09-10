Colón Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 18:10

Asesinan a empresario libanés en Colón tras recibir cuatro disparos

En la tarde de este 10 de septiembre, un empresario de nacionalidad libanesa fue asesinado mientras se dirigía a su residencia en la provincia de Colón.

Asesinan a empresario libanés en Colón.

Asesinan a empresario libanés en Colón.

Ana Canto
Por Ana Canto

En la tarde de este miércoles 10 de septiembre, un empresario de nacionalidad libanesa fue asesinado mientras se dirigía a su residencia en la provincia de Colón, cerca de la Zona Libre de Colón, luego de ser impactado por cuatro disparos de arma de fuego.

Las autoridades se encuentran en el lugar para iniciar las investigaciones y dar con la aprehensión de los responsables del hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965914410381361153&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT anuncia jornada especial de arreglos de pagos en Penonomé

Calendario escolar 2026: fechas de clases y vacaciones en Panamá

MEF anuncia cierre temporal de calles en Ancón por tala de árbol peligroso

Recomendadas

Más Noticias