Asesinan a empresario libanés en Colón tras recibir cuatro disparos

En la tarde de este miércoles 10 de septiembre, un empresario de nacionalidad libanesa fue asesinado mientras se dirigía a su residencia en la provincia de Colón, cerca de la Zona Libre de Colón, luego de ser impactado por cuatro disparos de arma de fuego.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965914410381361153&partner=&hide_thread=false
De varios impactos de bala fue asesinado un hombre de 46 años en el sector de Calle 3 Paseo Lessep, en la provincia de Colón.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2025
El ciudadano de nacionalidad libanesa fue trasladado a una instalación médica, donde se dictaminó su fallecimiento. pic.twitter.com/BqadXBG0WZ